Almanya'nın yeşil enerjiye geçişini hızlandırmayı hedefleyen Paskalya Yasası mecliste onaylandı - Son Dakika
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Almanya'nın yeşil enerjiye geçişini hızlandırmayı hedefleyen Paskalya Yasası mecliste onaylandı

07.07.2022 14:58
Almanya'nın yeşil enerjiye geçişini hızlandırmayı hedefleyen Paskalya Yasası mecliste onaylandı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimini artırmayı amaçlayan "Paskalya Yasasını" onayladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimini artırmayı amaçlayan "Paskalya Yasasını" onayladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaşın ardından Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, nisanda enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmaya yönelik yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasını hızlandırmak için yasa paketi açıklamıştı.

Almanya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 600 sayfalık "Paskalya Yasası" ülkenin elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını, 2030'e kadar yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyordu.

Federal Meclis'te hükümeti oluşturan 3 partinin oylarıyla milletvekilleri de parlamentoda, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi payını 2030 yılına kadar elektrik tüketiminde yüzde 80'e çıkarmayı amaçlayan "Paskalya paketini" onayladı.

Söz konusu yasada, yenilenebilir enerji kullanımının kamu güvenliği yararına olduğuna vurgu yapılarak, güneş enerjisi, karasal rüzgar ve açık deniz rüzgar gücünden elektrik üretiminin artırılması için iddialı hedefler bulunuyor.

Hedefler arasında, gelecek birkaç yıl içinde ülke topraklarının yüzde 2'sinin yalnızca rüzgar enerjisine ayrılması dikkati çekiyor. Şu anda ülkede toprakların sadece yüzde 0,8'sı rüzgar enerjisi için kullanılıyor.

Yine 2030 yılına kadar karasal rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin ikiye katlanarak 115 gigavat'a çıkarılması öngörülüyor.

Yeni kanunla ülke, 2030 yılına kadar, güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücünü üç katına çıkarmayı amaçlıyor. Bunun için, güneş enerjisinde teşvik oranları iyileştiriliyor ve tarım arazileri üzerinde güneş panelleri kullanımına izin veriliyor.

Ayrıca, küçük ölçekli doğal gaz santrallerinin yerini alabilecek hidrojen santralleri de ilk kez bu yasayla birlikte hayata geçirilecek.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da şu anda elektrik üretiminin yüzde 42'den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Alman hükümeti daha önce elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını 2030'e kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyordu.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşından önce, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyordu.

Berlin'in son aylarda Rusya'dan enerji ithalatını keskin bir şekilde azaltması dikkati çekti. Alman hükümeti, bu yıl Rusya'dan kömür ve petrol alımını bitirmeyi ve 2024 yılına kadar doğal gaz alımını sona erdirmeyi hedefliyor.

Alman tüketiciler, Avrupa'nın başka ülkelerinde olduğu gibi, özellikle petrol ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl önemli ölçüde daha yüksek enerji faturaları ile karşı karşıya bulunuyor.

Paskalya Yasası'nın yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

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Kaynak: AA

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