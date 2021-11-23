Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var - Son Dakika

Almanya'da yapılan hesaplamaya göre, ülkenin mevcut ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi için yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var. Ancak uzmanlar, bu hedefe ulaşmanın zor olduğunu söylüyor.Merkezi Almanya'nın Nürnberg kentindeki İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, Almanya ekonomik faaliyette bulunan iş gücünü sabit tutabilmek için yılda 400 bin göçmene ihtiyaç duyuyor.

Ülkedeki demografik değişim nedeniyle istihdama katılan kişilerin sayısının azaldığına dikkat çekilen araştırmada, kadın ve yaşlı istihdamı artırılsa ve yılda 100 bin göçmen alınsa bile 2020 yılında 47 milyon 400 bin olan istihdamın 2060 yılında 44 milyon 400 bine gerileyeceği hesaplandı.

Araştırmada göçmen alınmaması durumunda Almanya'da istihdama katılanların sayısının 2035 yılına kadar 7 milyon 200 bin, 2060 yılına kadar da 16 milyon kişi azalacağı tahmin ediliyor.

Enstitü Başkanı Johann Fuchs da Almanya'ya göçün pandemi öncesi seviyesinde kalması durumunda istihdamın 2060 yılında kadar yüzde 20 azalacağına dikkat çekti. Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020 yılında Almanya'ya 208 bin 586 göçmen kabul edildi.

"400 bin göçmen hedefi zor"

Öte yandan araştırmayı yapan uzmanlar, istihdama yılda 400 bin göçmen kazandırma hedefine ulaşılmasının zor olacağı kanısında. Eğitimde alınacak önlemlerle bu eksikliğin ekonomi ve istihdamdaki olumsuz etkisinin azaltılabileceğini kaydeden uzmanlar, çalışanların verimliliğinin artırılmasının da fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, Almanya'da özellikle matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknikle ilgili alanlarda iş gücü açığı olduğuna dikkat çekiyor. Bu alanlarda Almanya'da Ekim ayında 276 binlik açık olduğu hesaplanmıştı.

Araştırmada, Almanya'ya Avrupa Birliği'ndeki klasik menşe ülkelerden gelen göçmenlerin sayısının o ülkelerdeki demografik değişim nedeniyle azaldığı da belirtiliyor. Ayrıca menşe ülkelerdeki düşük maaşların Almanya'dakinden daha kötü olmaması da göçün azalmasının nedenleri arasında gösterildi.

dpa,epd,Reuters/ HS,BK

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