Almanya nisan ayında 100 bin kişilik geniş çaplı testle koronavirüs bağışıklık haritasını çıkaracak

Avrupa'da koronavirüs salgını sebebiyle can kaybının en düşük olduğu ülkelerden olan Almanya'da, bilim insanları Covid 19'a karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını öğrenmek için 6 farklı kuruluş çatısı altında çalışma başlattı.



Yaklaşık 100 bin kişinin kan örneklerinin incelenmesini amaçlayan araştırmayla Covid 19'un kaç kişiye bulaştığı ve toplamda kaç kişiyi öldürdüğü bulunmaya çalışılacak. Bu sayede ülkedeki insanların bağışıklık sistemi mercek altına alınarak aşı geliştirilmesi işlemleri kolaylaşacak.