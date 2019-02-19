Almanya ödemeler dengesinde dünya birincisi
59 dakika önce
Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.
Almanya
, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:30
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