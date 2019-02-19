Son Dakika Haberleri: Almanya ödemeler dengesinde dünya birincisi

Almanya ödemeler dengesinde dünya birincisi

59 dakika önce

Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya ödemeler dengesinde dünya birincisi, System.String[]
Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:30 

Almanya, Ekonomi
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