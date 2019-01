Almanya Ölüme Terk Etti, Türkiye'de Yaşama Tutundu

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Filiz Can, safra kanallarında tümör tespit edilince gezmediği hastane kalmadı ancak hiçbir doktor 2 aydan fazla yaşam şansı vermedi.

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Filiz Can, safra kanallarında tümör tespit edilince gezmediği hastane kalmadı ancak hiçbir doktor 2 aydan fazla yaşam şansı vermedi. Umutları tükenen genç kadın, 18 yaşındaki oğlunun araştırmaları sonucunda Türkiye'ye gelerek Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından ameliyat edildi. Can, sağlığına kavuşması sonrası mutluluk gözyaşları döktü.



Almanya'nın Frankfurt kentinde 18 yaşındaki oğlu Burak ve 13 yaşındaki kızı Aylin'le yaşayan 38 yaşındaki Filiz Can'ın safra kanallarında tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadın Almanya'da ameliyata alındı. Ancak doktorlar cerrahi işlem sırasında 'bu hasta ameliyat edilemez' karar vererek ameliyat etmedi. Şansını pek çok hastaneye başvurarak deneyen Filiz Can, her seferinde aynı cevapla karşılaştı. 2 aylık ömür biçilen Can'ın umutları tükendiği sırada, oğlu Burak Türkiye'den Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştı. Hemen ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Can, yapılan tetkikler sonrası ameliyata alındı. Filiz Can, yapılan başarılı operasyonla safra kanallarındaki tümörden kurtarıldı.



Filiz Can'ın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ünal Aydın, "Hastamız, safra kanallarındaki tümör nedeniyle Almanya'da ameliyata alınmış. Ameliyat için çok ciddi lojistik hazırlıklar yapılmış. Ameliyat sırasında ise yapılan tüm değerlendirmelerin neticesinde, Avrupa'nın ortasında hasta açılmış ve 'ameliyat edilemez' denilerek geri kapatılmış. Ailesi, 'başka bir şans yok mu?' diye sormuş ama ancak ilaç tedavisi olabileceğini belirterek 2 aydan kısa bir ömür biçmişler. Hastamızın ailesi, pek çok hastaneyi araştırmış ancak şans verilmiş. Ardından hastamızın 18 yaşındaki oğlu, araştırması neticesinde bizim safra yolları ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiğimizi öğrenmiş ve 'annemi Türkiye'ye götürüyorum' demiş. Hastanın Türkiye'ye gelmesiyle tüm incelemeleri yeniden yaptık ve hastaya ameliyat şansı verebileceğimizi gördük. Hızlı bir hazırlıktan sonra ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Filiz Hanım şu anda sağlıklı" dedi.



"Beni ölüme terk ettiler"



Almanya'da bütün umutlarının tükendiğini belirten Filiz Can da "Bütün merkezleri dolaştım, hepsi bana umutsuz bir vaka gibi baktılar ve beni ölüme terk ettiler. Acıyarak gönderdiler. Yorgun ve üzüntülü günler geçirdim. Oğlumun araştırmaları sonucunda Ünal Aydın Hocamızı bulduk ve onun sayesinde hayata yeniden tutundum. Allah'tan sonra bana ikinci hayatı verdi. Allah eline güç kuvvet versin. Çok mutluyum. Çocuklarımla ikinci bir hayatı yaşayacağız. Umutlu, sevinçli, güzelliklerle dolu bir hayata başlayacağız" diye konuştu.



"Oğlu, doktor olmaya karar verdi"



Filiz Can'ın sağlığına kavuşmasında en büyük etkenlerden biri olan 18 yaşındaki oğlu Burak, "Ekonomi bölümünde okumak istiyordum ama şimdi hocamı görünce tıp alanında okumak ve insanlara yardımcı olmaya karar verdim" derken, 13 yaşındaki kızı Aylin de "Almanya'da anneme ümit vermemişlerdi. Ben daha çok gencim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Daha 13 yaşındayım. Kendimi kötü hissediyordum. Annemle yaşamanın tadını çıkaramamıştım. Türkiye'ye geldiğimizde operasyon yapıldı ve annem sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Kendi ülkemi tanımıyordum ama şimdi tanıyorum"



Filiz Can'ın zorlu sürecinde en büyük destekçilerinden biri de görümcesi Nazmiye Can oldu. Nazmiye Can, Filiz Can'ı kız kardeşi olarak gördüğünü dile getirerek, "Almanya'da hepimiz çaresizdik. Hangi hastaneye gittiysek kapılar yüzümüze kapatıldı. Ümitlerimizi yok ettiler, yaşama şansı vermediler. Filiz arkasını döndüğünde herkes ağlıyordu. Çünkü yaşama şansı vermediler, 'yapacak bir şey yok' dediler. Şükürler olsun bugünlere ki burada şifa bulduk. Biz kendi ülkemizde böyle doktorların olduğunu bilmiyorduk. 13 yaşında Almanya'ya gittim, kendi ülkemi tanımıyordum ama şimdi tanıyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

