Almanya önlemleri gevşetince Avrupa piyasaları yükseldi

Bu gelişmelere bağlı olarak açılışta, CAC 40 Endeksi yüzde 0.72, FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.14 yükseldi.

Buna karşılık, özellikle seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle talepte yaşanan sert düşüşün etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüşler de sürüyor.

Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan, küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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