Almanya onur konuğu ülke olarak Kaleiçi'nde - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da görev yapan konsoloslar ve fahri konsoloslarla bir araya geldiği yemekte, bu yıl birçok yenilikle 5'ncisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesinin Almanya olacağını açıkladı.



Başkan Uysal, 15-18 Ekim tarihleri arasında 5'incisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy ve aralarında Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram'ın da bulunduğu konsolos, fahri konsolos ve konsolosluk yetkileriyle yemekte bir araya geldi. Yaşayan antik kent Kaleiçi'nde gerçekleşen yemekte, Almanya'dan Fransa ve Rusya'ya 16 ülke yer aldı.



Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerarasında kalıcı barış, dostluk ve kültür köprüsü inşa etmek için 4 yıl önce Kaleiçi Old Town Festivali'ni düzenlemeye başladıklarını söyledi. Festivalin geçen yıl 48 şehirden heyetler ağırladığını kaydeden Başkan Uysal, yine bu şehirlerin katılımıyla bir forum düzenlediklerini söyledi. Forumda gerçekleşen tartışmalar ışığında, Kaleiçi özelinde yaşanan birçok sorunun aslında ortak olduğunun ortaya çıktığını anlatan Başkan Uysal, "Bu konularda güzel tartışmalar oldu ve bir deklarasyon imzaladık. Bu yıl, yine bunu geliştirmek, sürdürmek istiyoruz" dedi.



Uluslararası tanıtım



Yine forumda kapsamında güncel bir arkeoloji dergisi yayınına başladıklarını ve bu yayını sürdüreceklerini belirten Başkan Uysal, bu yılın yeniliklerinden birinin ise uluslararası alanda gerçekleştirecekleri Kaleiçi tanıtımı olacağını açıkladı. Festivalin katılımcı şehirlerine yönelik Kaleiçi temalı içerikler, haberler üretileceğini belirten Başkan Uysal, ayrıca festivali antik kentlerin korunması ve sunumu ile ilgili projelerin gündeme geldiği, tartışıldığı bir noktaya taşımayı da hedeflediklerini söyledi.



Muratpaşa Belediyesi olarak şu anda sadece Kaleiçi değil Kaş'tan Gazipaşa'ya Antalya'nın 'antik hikayeleri' derleme çalışması içinde olduklarını belirten Uysal, "Antik dönemin aşk ve kahramanlık hikayelerini, sosyal olaylarını içeren hikayeleri derlemeye çalışıyoruz. Bütün antik kentleri benzer çalışmaları yapmaları konusunda cesaretlendirmek istiyoruz. Bu çalışmaları yapan antik kentlerden de örnek almak istiyoruz. Bu çalışmalar bu yıl daha da mükemmelleşmiş olacak" diye konuştu.



Bakanlık desteği



Kaleiçi Old Town Festivali gibi gündelik hayatın bir şekilde devam ettiği antik kentleri konu edinen ve bu kentlerin korunması prensibine dayanan bir festivalin dünyada örneğinin pek fazla olmadığını belirten Uysal, "Bunu her yıl yeni bir şeyler öğrenerek, yeni bir şeyler katarak, her yıl biraz daha paylaşarak bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Bunun için sizlerden yine bu yıl da destek bekliyoruz. Bu yıl Almanya onur konuğu ülke olarak festivalimizde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız da festivalimize destek olacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA