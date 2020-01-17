Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi

Almanya 'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı.

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Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın, 8 bin euro dolandırıldı

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu