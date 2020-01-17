Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi - Son Dakika Dünya

Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi

24 dakika önce

Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı. Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, perşembe günü parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi.

Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi, System.String[]

Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı.


Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın, 8 bin euro dolandırıldı
Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı Moskova'daki ateşkes masasından kaçan darbeci Hafter Atina'ya gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 08:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]