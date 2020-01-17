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Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi
24 dakika önce
Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı.
Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, perşembe günü parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi.
Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı.
Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:43
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