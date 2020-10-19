"Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı gerçekleştirildi - Son Dakika

"Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı gerçekleştirildi

19.10.2020 15:15

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylül ayında 2,6 milyar dolar ihracat ile geçen yıl ki aylık ortalamanın da üzerinde bir rakama ulaştıklarını belirterek, "Yılın son çeyreğinde de aylık bazda benzer rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylül ayında 2,6 milyar dolar ihracat ile geçen yıl ki aylık ortalamanın da üzerinde bir rakama ulaştıklarını belirterek, "Yılın son çeyreğinde de aylık bazda benzer rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ekim ayı da buna paralel şekilde ilk 15 gününü tamamladı." dedi.

Haziran ayından itibaren başlattığı Dijital Sektörel Ticaret Heyeti etkinlikleriyle Türk firmalarını hedef pazarlardaki firmalarla buluşturan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Meksika ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programını hayata geçirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa, 25'si Türk, 50'si Alman olmak üzere toplam 75 firma katılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2019 yılında 30,6 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisinin, 2020 yılına 32 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladığını hatırlattı.

Ocak ve şubat aylarında yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerini bildiren Çelik, ancak pandeminin tüm dünyada 2020 yılına yönelik tüm beklentileri değiştirdiğini anlattı.

Pandeminin etkilerini Avrupa ve Türkiye'nin özellikle mart-nisan döneminde yoğun şekilde yaşadığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv üretimi ve ticareti durma noktasına geldi. Haziran ayı ile birlikte başlayan normalleşme döneminin eylül ayında tamamlandığını ve olağan üretim sürecine geçildiğini eylül ayı ihracat rakamlarından görebiliyoruz. Eylül ayında 2,6 milyar dolar ile geçen yılki aylık ortalamanın da üzerinde bir rakama ulaştık.

Yılın son çeyreğinde de aylık bazda benzer rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ekim ayı da buna paralel şekilde ilk 15 gününü tamamladı."

"Almanya'nın otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ortalama olarak yüzde 15"

Çelik, OİB olarak pandemi döneminde yurt dışına yönelik fuar ve heyet etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldıklarını anımsatarak, küresel ticaretin büyük yara aldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde Türkiye'nin güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Almanya'nın otomotiv ihracatında uzun süredir en fazla ihracat yaptıkları ülke konumunda yer aldığına dikkati çeken Çelik, şu bilgileri verdi:

"Almanya'nın otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ortalama olarak yüzde 15. Yani otomotivde her 100 dolarlık ihracat gelirimizin 15 dolarını tek bir ülkeden elde ediyoruz ve bu ülke de Almanya. Almanya her dönemde en önemli hedef pazarımız konumunda bulunuyor. 2018 yılında 4,7 milyar dolara ulaşan Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatımız, en son 2019 yılında 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu ihracat rakamımızın 2,4 milyar dolarlık bölümünün tedarik endüstrisi ürünlerinden oluşması bizim açımızdan ayrıca önemli. 11 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ihracatımızın yüzde 22'sini Almanya'ya yönelik gerçekleştiriyoruz. Almanya'ya binek otomobillerdeki ihracat rakamımız 1 milyar doların üzerinde seyrediyor. Yine ticari araçlardaki ihracat rakamımız da 1 milyar doların üzerinde."

"Almanya'nın otobüs ve motor parçaları ithalatında ülkemiz 1'inci sırada"

Baran Çelik, Almanya'nın otobüs ve motor parçaları ithalatında Türkiye'nin 1'inci sırada yer aldığını belirterek, "Jant ve süspansiyon sistemleri ithalatında ise 3'üncü sıradayız. Buna karşılık Almanya'nın en fazla dizel motor ihracatı yaptığı 4'üncü ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv endüstrisinin iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette en önemli sektörlerden birisi olarak öne çıktığını dile getiren Çelik, Almanya'da üretimin hibrid ve elektrikli araçlara kayması ile gerek üretici OEM'lerin gerekse aftermarket pazarının ihtiyaçlarının belirli ölçüde değiştiğinden bahsetti.

Çelik, "Bu alanlara yatırım yapıp, yüksek katma değerli aksam ve parçalar üretip, ihraç ederek Almanya pazarındaki payımızı daha yukarılara çıkarabiliriz. Önümüzdeki birkaç yıl bu dönüşümün daha da hızlanacağını düşünürsek, tedarikçi firmalarımızın hızla bu yeni sürece adapte olmaları gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran Çelik, Ticaret, İhracat, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti' programı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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