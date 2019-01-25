Son Dakika Haberleri: Almanya Otoyollara Hız Limiti Getirmeyi Tartışıyor

Almanya Otoyollara Hız Limiti Getirmeyi Tartışıyor

2 saat önce

Almanya'da hız limiti tartışması devam ediyor.

">
Almanya'da hız limiti tartışması devam ediyor. Hükümet Şubat ayında otoyollara 130 km limiti koyup koymamaya karar verecek.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19 

Hükümet, Almanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu

Serdar Aziz, Galatasaray'da Kalacağını Açıkladı Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:40:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Otoyollara Hız Limiti Getirmeyi Tartışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]