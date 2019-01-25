Almanya Otoyollara Hız Limiti Getirmeyi Tartışıyor
2 saat önce
Almanya'da hız limiti tartışması devam ediyor.
Almanya
'da hız limiti tartışması devam ediyor. Hükümet
Şubat ayında otoyollara 130 km limiti koyup koymamaya karar verecek.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19
Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron
Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu
Serdar Aziz, Galatasaray'da Kalacağını Açıkladı
Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü