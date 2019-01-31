Son Dakika Haberleri: Almanya Öykü Arinler, Miralar ve Baharlar İçin Kenetlendi

Almanya Öykü Arinler, Miralar ve Baharlar İçin Kenetlendi

37 dakika önce

FRANKFURT ve çevresi, Minik Öykü, Mira ve Bahar ile benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için seferber oldu.

Almanya Öykü Arinler, Miralar ve Baharlar İçin Kenetlendi, System.String[]
FRANKFURT ve çevresi, Minik Öykü, Mira ve Bahar ile benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için seferber oldu. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği himayesinde acil kök hücre bekleyen hastalar için Frankfurt, Bad Homburg ve Wetzlar'da yeni kampanyalar düzenlendi. Minik Öykü'nün anneannesi Havva Duman, yarın Frankfurt Alevi Kültür Merkezi ve Bad Homburg DİTİB Camii'sinde, 2 Şubat'ta Bad Homburg Karadenizliler Derneği'nde, 9 Şubat'ta Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği'nde (KUBİ), 10 Şubat'ta DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği'nde ve 24 Şubat'ta da Wetzler Alevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapmanyalara destek vermeleri çağrısında bulundu.

İLK ADIM TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERMEK

Yetkililer de Öykü Arin gibi pek çok lösemilinin acil ilik nakli beklediğine dikkat çekerek, "Hayat kurtarmak için el ele vermemiz, kenetlenmemiz şart. Bunun ilk adımı kampanyalara katılıp tükürük örneği vermek. Yaşları 18 ile 55 arasında olan, sarılık, AIDS, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes doku tipleme kampanyalarına katılıp kök hücre kayıtı yaptırmalı. Türkiye kökenli hastaların doku ikizleri, yine aynı coğrafyadan olmaları muhtemel. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu kampanyalara destek vermeleri hayati önem taşıyor. Çocuklarımızın hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim" dediler. Kampanyaya katılamayanların kayıt yapmak için tükürük testlerini buradan da sipariş edebilecekleri belirtildi: https://www.kmsz.de/registrieren/index.php. DKMS https://www.dkms.de/de/spender-werden. Alman Kızıl Haçı https://www.stammzellspenderdatei.de/stammzellspende-knochenmarkspende/stammzellspender-werden
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 

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