Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu

03.03.2022 09:38
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyduğu bildirildi.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu.

Haberlerde, Usmanov'ın "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi Son dakika haberi! Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi Yeditepe Üniversitesi'nden Alman Tedarik Zinciri Yasası'na ilişkin değerlendirme Yeditepe Üniversitesi'nden Alman Tedarik Zinciri Yasası'na ilişkin değerlendirme

Almanya, Özbek, Alman, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 09:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement