Almanya pazarında Türkiye'ye talep artıyor: Uçaklar dolmaya başladı - Son Dakika

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya pazarındaki son durumu değerlendirdi. İbrahim Bağ: "10 günlük karantinayı kaldırması ve ucuz testlerin kabul edeceğini açıklaması sonrasında Almanya'da, hem etnik pazarın hem de Alman vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi artıyor" dedi.

ALMANYA'DA SEYAHAT İSTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR 10 gün süren ev karantinasını kaldırması ve ucuz ve hızlı testlerin kabul edileceğini açıklayan Almanya'da seyahat hareketliliği yaşanıyor. Bu hareketlilik içinde Türkiye'ye ilgi ise üst seviyede. Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, yaptığı değerlendirmede Almanya'daki seyahat hareketliliğini değerlendirdi: "Seyahat acentaları ile yaptığım görüşmelerde Almanya'da seyahat isteği her geçen gün artıyor. Bu seyahat isteği içinde Türkiye destinasyonu ilk üçte yer alıyor. Seyahat acentaları bazı bölgelerde bu ilgiyi karşılayabilmek için akşam 23.00'a kadar çalışmak durumunda kalıyor. Bu ilgi neticesinde uçaklar dolmaya başladı. İlerleyen dönemde ek seferlere ihtiyacımız olacak. Ayrıca bilet fiyatlarında da talep nedeniyle büyük bir artış gözlemliyoruz" dedi.