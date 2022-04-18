Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

18.04.2022 15:05
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Almanya plakalı hafif ticari araçta yaptığı aramada özel bölmelere saklanmış, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Almanya plakalı hafif ticari araçta yaptığı aramada özel bölmelere saklanmış, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Avusturya vatandaşı Ö.S., tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından bir araçla uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler, yurda girdikten sonra takibe aldığı aracı, Çorlu ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği Larissa ile yapılan aramada, yolcu kısmındaki koltuk altı ile kasa kısmında yapılan özel bölmelerde 8 paket halinde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü Avusturya vatandaşı Ö.S. gözaltına alındı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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