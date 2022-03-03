Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

03.03.2022 18:40
Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu söyledi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu söyledi.

Alman Yeşiller Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, ekonomi birliklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kısa vadede Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi.

Almanya'nın enerji ithalatında çeşitliliği artırmayı hedeflediğini aktaran Habeck, Alman vatandaşlarının daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu dile getirdi.

Habeck, "Rusya'dan fosil yakıt ithalatına bir ambargoyu desteklemem. Buna karşı bile konuşurum. Çünkü bununla Almanya'daki toplumsal barışı tehdit etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerinin Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilendiğini ifade eden Habeck, yine de Alman şirketlerin bu yaptırımlara uyduklarını belirtti.

Habeck, Alman hükümetinin Rusya'ya karşı yaptırımlardan etkilenen şirketlere kamu bankalarıyla kredi vereceğini bildirdi.

Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.

YORUMLAR
500
AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı

Doğalgaz, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement