Almanya, Rusya'ya doğal gaz ödemelerini avro olarak yapacak - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan ithal edilen doğal gaz için ödemeleri avro olarak yapacağını Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e bildirdiğini söyledi.

Scholz, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Rus gazına yapılacak ödemeler konusunda "Sözleşmelere baktık. İçeride ödemenin avro olarak yapılacağı yazıyor. Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanına bunun böyle olması gerektiğini ve böyle kalacağını söyledim." dedi.

Özellikle şirketlerin bu ödemeleri avro cinsinden yapmak istediklerine işaret eden Scholz, "Onun (Putin) fikirleri, bunun olabileceği yönünde. Buna artık yakından bakacağız ancak her durumda şirketler avro cinsinden ödeme yapmak istiyorlar ve öyle yapabilirler, yapacaklardır." diye konuştu.

Scholz, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu zaman alacak bir çalışma. Enerji ithalatını çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Putin'e uzun vadeli bir mesaj." ifadesini kullandı.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerine değinen Scholz, Batı Balkan ülkelerinin net bir AB perspektifine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Scholz, "Daha fazla gecikme, Batı Balkanlar'ı savunmasız ve üçüncü tarafların etkisine açık hale getiriyor. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır." şeklinde konuştu.

Scholz, Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmeye çağırarak, "Putin'i şimdi bir ateşkesi kabul etmeye, insani yardımları mümkün kılmaya ve gerçek barış müzakerelerini yürütmeye çağırıyoruz" dedi.

Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Avusturya Başbakanı Nehammer

Nehammer de Rusya'ya enerji bağımlılığının korkunç bir şey olduğunun altını çizerek, yaptırımların onları uygulayan devletleri değil, uygulananları zayıflatması gerektiğine dikkati çekti.

Karl Nehammer Avusturya'nın da gelecekte Rus gazına bağımlı olmaması için gaz arzını çeşitlendirmeye çalıştığını belirtti.

Avusturya'nın Batı Balkan ülkeleriyle uzun bir ortak tarihe sahip olduğunu hatırlatan Nehammer, "Sadece olası Avrupa perspektifleri hakkında konuşmamız değil, aynı zamanda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada vites değiştirmemiz, harekete geçmemiz ve bu ülkelerdeki insanlara bir bakış açısı kazandırmamız jeostratejik çıkarlar açısından bizim için önemli." şeklinde konuştu.

Nehammer, halihazırda Batı Balkanlar'da neler olduğuna bakılmasını isteyerek, özellikle Bosna Hersek'in yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'in AB'nin tarihi bir mirası olduğunu, bir daha şiddet ve acının yaşanmaması için sorumlulukları bulunduğunu belirten Nehammer, "Bosna Hersek yalnız bırakılmamalı. Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti orada çözülme istiyor. Diğer yandan, Sırbistan unutulmamalı. Balkanlar'ın önde gelen ülkesi. Büyük ülkelerin, Rusya, Çin, BAE'nin buraya büyük ilgisi var. Batı Balkanlar'ın Avrupa'ya ait olduğu net olarak belirlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.