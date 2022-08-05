Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Kovid-19'a yakalandı

05.08.2022 12:59
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Kovid-19'a yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Alman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lauterbach'ın Kovid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Lauterbach'ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.

59 yaşındaki Sağlık Bakanının Kovid-19'a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach'ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705'e yükseldiğini açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 144 bin 717'e çıktı.

Ülkede aktif vaka sayısının da 1 milyon 578 bin 500 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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