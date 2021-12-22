Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'dan "Omicron" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da Kovid-19 salgınında Omicron varyantının sebep olacağı dalganın önlenemeyeceğinin varsayılması gerektiğini söyledi.

Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınındaki durumu değerlendirdi.

Delta varyantının yol açtığı dalgayı kontrol altına almayı başaracak durumda olduklarını ifade eden Lauterbach, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirtti.

Buna rağmen salgında beşinci dalganın ortaya çıkmasının beklenmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Omicron dalgasının artık önlenemeyeceğini ve Almanya'ya ulaşacağını varsaymamız lazım." dedi.

Lauterbach, Omicron varyantının çok fazla yayılmasını engellemek için dün Alman hükümetinin tedbirler aldığını anımsattı.

Burada öncelikle hatırlatıcı doz uygulanmasına hız verilmesi stratejisini izlediklerini anlatan Lauterbach, yıl sonuna kadar 30 milyon, daha sonra da bir kez daha 30 milyon kişiye aşı uygulamayı hedeflediklerini aktardı.

Lauterbach ayrıca merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşıdan 4 milyon doz aldığını, bunun 2022'in başında ülkeye gelmesinin beklenildiğini kaydetti.

Almanya'da RKI'ye şimdiye kadar 540 Omicron vakası bildirildi

RKI Başkanı Wieler de salgınla mücadelede aşı kampanyasının yanında insanların temaslarını azaltması istedi.

Ülkede birçok bölgede vaka sayıların çok yüksek olduğunu, hastanelerin kapasitenin sınırında bulunduğunu, zorunlu olmayan ameliyatların ertelendiğini ve yaklaşık 4 bin 500 kişinin Kovid-19'dan dolayı yoğun bakımda bulunduğunu söyleyen Wieler, Omicron varyantının yol açacağı yeni dalgının yavaşlatılmaması durumunda kritik öneme sahip kamu hizmetlerinin etkileneceği uyarısında bulundu.

Wieler, Almanya'da RKI'ye şimdiye kadar 540 Omicron vakasının bildirildiğini, her 3 günde bu sayının iki kat artmasıyla 2-3 hafta içinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının çoğunluğunun Omicron varyantı olacağını kaydetti.