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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Paskalya'dan önce rahatlayacağız" - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Paskalya'dan önce rahatlayacağız"

07.02.2022 14:42
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Paskalya'dan önce rahatlayacağız"

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişin tartışmalar devam ederken, "Paskalya'dan önce rahatlayacağız" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişin tartışmalar devam ederken, " Paskalya'dan önce rahatlayacağız" dedi.

Almanya'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasakların kademeli olarak kaldırılmasının gerektiğini belirterek, "Paskalya'dan önce rahatlayacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Lauterbach, ülkede aşının zorunlu olması halinde Covid-19 vakalarının sonbaharda sona ereceğini söyledi. Omicron mutasyonuna karşı ülkede alınan önlemlerle risk altındaki yaşlıları ve savunmasız birçok insanı koruduklarını ifade eden Bakan Lauterbach, "Elbette, diğer tüm tıbbi önlemler gibi Covid-19 politikamızın da yan etkileri var. Bu yan etkileri mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz" dedi. Salgına karşı alınan önlemlerin gevşemesinin önündeki en büyük engelin aşısızların olduğuna değinen Lauterbach, Almanya'da 60 yaş üzerindekilerin yüzde 12'sinin aşısız olduğunu ve bu rakamın İngiltere'de yüzde 2 civarında olduğunu belirtti. Bakan Lauterbach "Şu anda Omicron mutasyonun zirvesindeyiz. Omicron son mutasyonda olmayacak. Şu anda gevşemeye gitmek ateşe benzin dökmek kadar tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Lautervbach, toplumun temel bağışıklık sitemi için üç doz Covid-19 aşısı yaptırmanın yeterli olacağını söyleyerek dördüncü dozun ise sadece yüksek riskli kişilere yapılması için önemli olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana Almanya'da 10 milyon 671 kişide Covid-19 vakası tespit edilmiş ve 118 bin 504 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Mehmet Koca/ İHA)

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Koronavirüs, Paskalya, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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