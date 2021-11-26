Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi.

Spahn, Berlin'de Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, salgındaki durumun her zamankinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aştığını ve salgında ilk kez 100'den fazla hastanın başka bölgelere nakledileceği bilgisini paylaşan Spahn, salgında şu anda yaşanan dalganın ülkede çok etkilenen güney ve doğu bölgelerinden batıya ve kuzeye de yayılacağı uyarısında bulundu.

Spahn, bunun için acilen kapsamlı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak şu an siyasette çok fazla aşı zorunluluğu üzerine konuşulduğunu ancak bunun kısa vadede virüsün yayılmasını durdurmayacağını belirtti.

"Temasların ciddi şekilde azaltılması lazım. Bu dalgayı şimdi durdurmamız lazım." ifadelerini kullanan Spahn, eğlencelerin ve etkinliklerin iptal edilmesini istedi.

Bakan Spahn, Başbakan ve eyalet başbakanlarının gelecek günlerde bir araya gelerek önlemler almasını talep etti.

RKI Başkanı Wieler de temasların mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulunarak maske ve hijyen kurallarına da uyulmasını istedi.

Güney Afrika'da Kovid-19'un tehlikeli bir varyantın tespit edilmesine de değinen Wieler, bu varyantın şimdiye kadar Almanya'da tespit edilmediğini söyledi.

Öte yandan Almanya, Güney Afrika'yı "virüs varyant bölgesi" ilan etti. Böylelikle hava yolu şirketleri bu ülkeden sadece Alman vatandaşlarını taşıyabilecek. Bu ülkeden Almanya'ya gelen herkesin 14 gün karantinaya girmesi zorunlu olacak.

Ülkede 3 gün üst üste "en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edildi

Öte yandan RKI verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 vakayla ülkede üç gün üst üste "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 650 bin 170'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 774 bin 300'e çıktı.

Son 24 saatte 357 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 476 oldu.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 438, 2 olarak belirlendi.