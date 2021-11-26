Üye Girişi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi

26.11.2021 14:35
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi.

Spahn, Berlin'de Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, salgındaki durumun her zamankinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aştığını ve salgında ilk kez 100'den fazla hastanın başka bölgelere nakledileceği bilgisini paylaşan Spahn, salgında şu anda yaşanan dalganın ülkede çok etkilenen güney ve doğu bölgelerinden batıya ve kuzeye de yayılacağı uyarısında bulundu.

Spahn, bunun için acilen kapsamlı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak şu an siyasette çok fazla aşı zorunluluğu üzerine konuşulduğunu ancak bunun kısa vadede virüsün yayılmasını durdurmayacağını belirtti.

"Temasların ciddi şekilde azaltılması lazım. Bu dalgayı şimdi durdurmamız lazım." ifadelerini kullanan Spahn, eğlencelerin ve etkinliklerin iptal edilmesini istedi.

Bakan Spahn, Başbakan ve eyalet başbakanlarının gelecek günlerde bir araya gelerek önlemler almasını talep etti.

RKI Başkanı Wieler de temasların mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulunarak maske ve hijyen kurallarına da uyulmasını istedi.

Güney Afrika'da Kovid-19'un tehlikeli bir varyantın tespit edilmesine de değinen Wieler, bu varyantın şimdiye kadar Almanya'da tespit edilmediğini söyledi.

Öte yandan Almanya, Güney Afrika'yı "virüs varyant bölgesi" ilan etti. Böylelikle hava yolu şirketleri bu ülkeden sadece Alman vatandaşlarını taşıyabilecek. Bu ülkeden Almanya'ya gelen herkesin 14 gün karantinaya girmesi zorunlu olacak.

Ülkede 3 gün üst üste "en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edildi

Öte yandan RKI verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 vakayla ülkede üç gün üst üste "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 650 bin 170'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 774 bin 300'e çıktı.

Son 24 saatte 357 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 476 oldu.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 438, 2 olarak belirlendi.

Güney Afrika, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi 15:35 TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler 15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti 15:00 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu

Son Dakika Haberleri
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz         
15:45
CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli         
15:36
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi         
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement