Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını söyledi - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu tutulmayacağını bildirdi.

Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, daha önce Federal Meclis'te söz verdiğini anımsatarak "Bu salgında aşı zorunluluğu olmayacak." dedi.

Alman hükümetinin bilgilendirme yaparak aşı konusunda güven oluşturmak istediğini belirten Spahn, sağlık personelini de argümanlarla aşı olma konusunda ikna etmeyi amaçladığını kaydetti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de Alman hükümetinin daha önce aşı zorunluluğun getirilmeyeceğini açıkladığını, hükümetin bu sözünün geçerli olduğunu belirterek "İnsanlar aşının güvenliği ve etkinliği konusunda ikna olursa büyük çoğunluk aşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bakım ve sağlık personeli arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişinin bulunduğuna işaret ederek bu meslek grubuna aşı olma zorunluluğu getirilmesinin gözden geçirilmesini talep etmişti.