Almanya Sağlık Bakanı Spahn:

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan kuralların, kurallara tam uyulması halinde gevşetilebileceğini dile getirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kuralların Paskalya Bayramı'ndan sonra gevşetilmesinin ancak vaka sayısının düşüşüne ve kurallara tam uyulması ile mümkün olabileceğini açıkladı. Bakan, Paskalya tatili sonrası federal hükümet ve eyalet temsilcileriyle bir araya gelerek kademeli olarak normal yaşama dönüş sürecini görüşeceklerini belirtirken, sağlık konusunda başka ülkelere bağımlı olmamak için hükümetin tıbbi koruma ürünleri ve cihazları konusunda kalıcı ve uzun vadeli üretim için de harekete geçtiğini söyledi. Bakan, Almanya dışında olup Almanya'ya gelecek Almanların ve Almanya'da oturumu bulunanların 14 günlük karantina sürelerinin 10 Nisan'dan itibaren başlayacağını açıklarken, karantinaya uymayanlara 150 ile 25 bin Euro para cezası kesileceğini hatırlattı.

Almanya'da toplam korona virüs vakası 114 bin 257'ye, hayatını kaybedenler ise 2 bin 249'a ulaştı. - BERLİN