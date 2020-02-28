Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: "Vaka sayısı 60" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: 'Vaka sayısı 60' - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: "Vaka sayısı 60"

11 dakika önce

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması:

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, "Şu anda Almanya'da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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