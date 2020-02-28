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Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: "Vaka sayısı 60"
6 saat önce
Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, "Şu anda Almanya'da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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