Almanya: Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı

Almanya'da aşırı sağın güçlü olduğu Saksonya eyaletinde, çok sayıda göçmen doktor, Covid-19 salgınına karşı şimdi "can simidi" olarak görülüyor.



Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adeta "kalesi" olarak bilinen Saksonya eyaletindeki Tabipler Birliği, daha önce gerekli lisansları olmadığı için çalıştırılmayan göçmen doktorları ilan vererek göreve çağırdı.