Son Dakika › Dünya › Almanya: Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı - Son Dakika Dünya
Almanya: Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı
6 saat önce
Almanya’da aşırı sağın kalesi Saksonya eyaletinde, salgına karşı göçmen doktorlar umut oldu
Almanya'da aşırı sağın güçlü olduğu Saksonya eyaletinde, çok sayıda göçmen doktor, Covid-19 salgınına karşı şimdi "can simidi" olarak görülüyor.
Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adeta "kalesi" olarak bilinen Saksonya eyaletindeki Tabipler Birliği, daha önce gerekli lisansları olmadığı için çalıştırılmayan göçmen doktorları ilan vererek göreve çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:47
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Korona virüse karşı proje geliştirdi