Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

14.03.2022 20:21
Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, Türkiye-AB ilişkilerine dair, "Türkiye ve AB iş birliği içindeler. Gelecek için bazı planlarımız var. Örneğin üst düzey diyalog formatlarını yürürlüğe sokacağız. Gümrük Birliği konusunda da müzakerelerimiz sürecek." dedi.

Türkiye ve AB'nin, göç ve mülteciler konusundaki iş birliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Scholz, "Şu anda Ukrayna konusunda görüyoruz ki bu konular bitmiyor ve şiddet yaşandığı sürece maalesef hala insanlar göç edecek, güvenli yerler arayacak." diye konuştu.

"Enerji iş birliği çok önemli"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye ile Almanya arasında ekonomik iş birliğini de ele aldıklarını belirten Scholz, şöyle devam etti:

"Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine Sayın Cumhurbaşkanı da değindi. Somut olarak görüşme formatları üzerinde karara vardık. İki tarafın da yararına olacaktır bu. Sadece Almanya ile Türkiye arasında değil, aynı zamanda AB ile Türkiye arasında elbette enerji alanında iş birliği çok önemli."

"İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz"

Scholz, ikili ilişkilerin iyi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade ederek, "İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verimli görüş alışverişi için teşekkür eden Scholz, "Bundan sonraki iş birliğimiz de sürdürmekten çok mutlu olacağım." diye konuştu.

"Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli"

Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önce ateşkes, daha sonra barışa ulaşmak için adım attıklarını belirterek, süreçte varılacak anlaşmanın Ukrayna'nın kabul edebileceği bir anlaşma olması gerektiğinin altını çizdi.

"Müzakereyi biz yapmayacağız." diyen Scholz, "Biz konuşurken Ukrayna'ya yardım etmek için konuşuyoruz. Fakat Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli." dedi.

Ukrayna'ya atılan her füzeyle Rusya'nın, uluslararası toplumun birliğinden ayrıldığının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Scholz, "Rus Devlet Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Artık durun diyoruz. ve 'sadece diplomatik bir çözüm olabilir' diyoruz." diye konuştu.

Scholz, Almanya ve Türkiye'nin, kendisini savunmasını için Ukrayna'ya destek verdiğini hatırlatarak, "Özellikle Montrö Anlaşması uyarınca Boğazlar'ın savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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