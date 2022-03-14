Almanya Şansölyesi Scholz: "İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz" - Son Dakika
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Almanya Şansölyesi Scholz: "İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz"

14.03.2022 19:58

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un konuşması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un konuşması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (2)

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.

"(Türkiye'yle) İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır"

Almanya Şansölyesi Scholz: İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz
Almanya Şansölyesi Scholz: İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz
Almanya Şansölyesi Scholz: İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Olaf Scholz, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Şansölyesi Scholz: 'İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz' - Son Dakika


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