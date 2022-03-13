Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

13.03.2022 20:05
Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyorALMANYA Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 14 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Şansölye Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası Almanya Şansölyesi Scholz'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Almanya Şansölyesi Scholz'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Almanya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 23:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement