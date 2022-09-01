"Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil" - Son Dakika
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"Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil"

01.09.2022 12:33

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

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Kaynak: İHA

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil" - Son Dakika
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