Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı ziyaret etti

01.10.2022 23:24
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı ziyaret etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ukrayna'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ukrayna'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lambrecht'in Ukrayna'da bugün mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Biz, dostlarımızı gerektiği sürece destekleriz." ifadesi yer aldı.

Alman Haber Ajansı'ndaki habere göre Lambrecht, Odessa'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya birkaç ay önce sağlamaya söz verdiği "IRIS-T" tipi hava savunma sisteminin gelecek günlerde ulaştırılacağını belirtti.

Almanya'nın sağladığı "Gepard" tipi uçaksavar tanklarını da inceleyen Lambrecht, bu tankların kritik altyapının korunmasına ve Rusya'nın hava saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Lambrecht, Rusya'ya karşı mücadelede Yunanistan ve Slovakya'dan da tankların Ukrayna'ya sağlanacağını bildirerek, "Almanya da Yunanistan ve Slovakya'daki boşlukları kapatmaya yardım ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Savunma Bakanı, Yunanistan ve Slovakya ile yapılacak takasların önemli olduğunu kaydetti.

Ülkesinin Ukrayna'ya silah sağlama konusunda tek başına hareket etmeyeceğine dikkati çeken Lambrecht, "Ortaklarımızla her zaman koordineli olduğumuz Ukrayna'da da biliniyor." dedi.

Lambrecht, Ukrayna'nın çokça hava saldırılarına uğradığının, bu nedenle hava savunması konusunda daha fazla destek verilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlı şekilde alınmasına ilişkin yaptığı başvuruyu anlayışla karşıladığını belirten Lambrecht ancak böyle bir prosedür için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Lambrecht, NATO'nun savaşın tarafı olmayacağı konusunda kendisini konumlandırmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "İhtilafın başında bunu açıkça söyledik ve bundan da vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Savaş başladıktan sonra ilk kez Ukrayna'ya giden Lambrecht'in, Odessa'daki hava alarmı sebebiyle bir süre sığınağa girdiği, ayrıca hastanedeki yaralı askerleri ziyaret ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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