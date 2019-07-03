Almanya Savunma Bakanı kim olacak?
48 dakika önce
AB liderlerinin Von der Leyen'e onay vermesi üzerine bakanın tüm önemli danışmanları tatillerini yarıda keserek Berlin'e döndü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:02
AB liderlerinin Von der Leyen'e onay vermesi üzerine bakanın tüm önemli danışmanları tatillerini yarıda keserek Berlin
'e döndü. Hukuk danışmanları, Bakan von der Leyen'in Avrupa
Parlamentosu'nda seçilmeden önce mi yoksa sonra mı istifa etmesi gerektiği sorusunu inceliyor. Von der Leyen'in yerine ise kulislerde iki isim öne çıkıyor. Birinci sırada CDU'nun koyu muhafazakar kanadından Sağlık Bakanı Jens Spahn geliyor. İkinci sırada ise ılımlı kanattan CDU eski genel sekreteri Peter Tauber var. Parti liderliğinde gözü olan Jens Spahn'ın Savunma Bakanlığını isteyip istemeyeceği bilinmiyor.
Kariyeri hızla zayıflatan bakanlık olarak tanınan Savunma Bakanlığı, Almanya
'da önemli bir bakanlık olduğu gibi aynı zamanda çok büyük sorunların yaşandığı bakanlık olarak da biliniyor. Von der Leyen Savunma Bakanı olarak bu sorunlara çözüm getirememekle ve danışman yolsuzluğuyla eleştiriliyor.
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