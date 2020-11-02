Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi - Son Dakika

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi

02.11.2020 15:17
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, yakın çevresindeki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, yakın çevresindeki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer'in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi.

Kramp-Karrenbauer'in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı'nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi - Son Dakika


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