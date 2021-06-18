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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: "Litvanya'daki olay Alman ordusunun itibarını tehlikeye attı" - Son Dakika

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: "Litvanya'daki olay Alman ordusunun itibarını tehlikeye attı"

18.06.2021 11:30
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer:

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmakla ve cinsel tacizle suçlanan Litvanya'da görevli Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmakla ve cinsel tacizle suçlanan Litvanya'da görevli Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını belirtti.

Almanya, Litvanya'da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerden 30'unun Yahudi karşıtı söylemlerle ve cinsel tacizle suçlanmasıyla sarsıldı. Almanya Savunma Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, bugün subaylarla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Litvanya'da Yahudi karşıtı sözler kullanmakla ve cinsel şiddetle suçlanan Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını ifade etti. Kramp-Karrenbauer, "Bu şekilde davranan hiç kimse Bundeswehr'de (Alman ordusu) olmamalı" dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz çarşamba günü 30 Alman askerinden oluşan söz konusu birliği Litvanya'dan geri çekmişti. - BERLİN

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: Litvanya'daki olay Alman ordusunun itibarını tehlikeye attı
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: Litvanya'daki olay Alman ordusunun itibarını tehlikeye attı

Annegret Kramp-Karrenbauer, Litvanya, Yahudi, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: 'Litvanya'daki olay Alman ordusunun itibarını tehlikeye attı' - Son Dakika


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