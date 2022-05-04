Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti

04.05.2022 22:48
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile ülkenin başkenti Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile ülkenin başkenti Saraybosna'da bir araya geldi.

Podzic, Alman mevkidaşı Lambrecht ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı.

İkili, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Lambrecht, görüşmede Avrupa değerlerinin Batı Balkanlar dahil olmak üzere her yerde korunması gerektiği ve Almanya'nın Bosna Hersek'e her zaman destek vereceği hususlarında anlaştıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler üzerine de konuştuklarını ifade eden Lambrecht, "Gelecekte de iş birliklerimiz devam edecek. Özellikle askerlerin eğitilmesi anlamında başarılı iş birlikleri istiyoruz." dedi.

Lambrecht, "Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlediğini görmek istiyoruz. Bu yol, bizim desteklediğimiz, güvenilir, ortak olduğumuz ve bir tehlike ya da risk oluşması durumunda hep birlikte mücadele etmek istediğimiz bir yoldur." diye konuştu.

Bosnalı Bakan Podzic, "Bakan Lambrecht'in gelişi yalnız olmadığımızın, AB ve NATO üyesi ülkelerle iş birliği içerisinde olacağımızın mesajı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları üzerinde de konuştuklarını belirten Podzic, şunları kaydetti:

"Avrupa vatandaşlarının hissedeceği ekonomik sonuçlar ne olursa olsun, bu tür bir barbarlığı ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik insanlık dışı muameleyi kınamamız gerektiği hususunda anlaştık. Bosna Hersek dahil olmak üzere, Güneydoğu Avrupa ülkeleri, demokrasi ve insan haklarının nerede olduğunu iyi bilmektedir. Biz Avrupalılar, Rusya'dan kaynaklanan tehlikelerin farkındayız. Bu yüzden Avrupa güvenliğini inşa etmemiz gerekiyor. Askerlerimiz, barış koruma alanında halihazırda görev yaptı. Umarız Avrupa'nın savunması hususunda da iş birliği yapmamıza gerek kalmaz."

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti
YORUMLAR
500
Scholz: 'Almanya, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecini destekliyor' Scholz: 'Almanya, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecini destekliyor' Rapor: Rus ekonomisi uzun bir savaşa hazır Rapor: Rus ekonomisi uzun bir savaşa hazır

Togo Cumhuriyeti, Saraybosna, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 22:58:56. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı Lambrecht Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement