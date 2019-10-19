Son Dakika Haberleri: Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye eleştiri
Son Dakika Dünya Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye eleştiri

Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye eleştiri

34 dakika önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD'yi eleştirdi.

Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye eleştiri, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD'yi eleştirdi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye'nin Suriye harekatı ile ilgili olarak Ankara ve Washington'u eleştirdi. Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de başkanı olan Kramp-Karrenbauer'in açıklaması Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Münih'teki kongresinde geldi.


ABD'nin IŞİD'e karşı onlar için sahada savaşanlara sırtını döndüğünü söyleyen Kramp-Karrenbauer "Bu en güçlü müttefiğimizin dünya çapında güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturuyor" diye konuştu.


"İş bize düşüyor"


Alman bakan, ayrıca Türkiye'nin sürekli olarak NATO üyesi olmasına vurgu yapılmasını eleştirdi. Kramp-Karrenbauer komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin bir standart haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Alman bakan bunun "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan düzeni tehlikeye sokacağını" söyledi. Kramp-Karrenbauer konuşmasında ihtilafların güçlü olanın kuvvetiyle değil diplomasiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.


Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in halefi olarak gösterilen Kramp-Karrenbauer ülkesinin dış politikadaki çekingenliğini de eleştirdi. "Almanya olarak ve CDU ve CSU olarak bu uluslararası sorunlarda biz en son ne zaman gerçekten elle tutulur bir öneride bulunduk?" diyen Kramp-Karrenbauer "Endişeli olduğumuz, büyük bir endişeyle izlediğimiz yani izlediğimiz sözünü artık dinleyemiyorum bile. Güçlüyüz, iş bize düşüyor ve artık nihayet siyasi yanıtlar vermek zorundayız ve özellikle de Hrıstiyan Birlik Partileri olarak" ifadelerini kullandı.


dpa/ EC, BW


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Almanya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Alman bakan Gabriel'den Erdoğan itirafı: Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ilk reddeden Almanya'ydı
ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane Trump'ı zora sokacak genelev iddiası: 1982 yılında 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye eleştiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]