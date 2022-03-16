Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak - Son Dakika
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Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

16.03.2022 14:37
Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak

Almanya, ordusunu yeni silahlarla modernize etmek ve iklimi koruyacak projelere finans sağlamak için bu yıl en az 200 milyar avro ek borçlanmayı planlıyor.

Almanya, ordusunu yeni silahlarla modernize etmek ve iklimi koruyacak projelere finans sağlamak için bu yıl en az 200 milyar avro ek borçlanmayı planlıyor.

Almanya Bakanlar Kurulu, Alman koalisyon hükümetinin en az 200 milyar avro ek borçlanma öngören 2022 yılı federal bütçesini onayladı.

Bütçeye göre, Alman hükümeti, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerini dengelemek için bu yıl yaklaşık 99,7 milyar avro yeni borçlanma planlıyor.

Hükümet ayrıca, Alman SiLahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için de 100 milyar avro değerinde özel bir fon da oluşturacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Almanya Maliye Bakanlığı, yüksek enerji fiyatları gibi Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını hafifletmek için ek bir bütçe olacağını da açıklamıştı.

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Koalisyon, Almanya, Kabine, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, savunma ve iklimi korumak için en az 200 milyar avro borçlanacak - Son Dakika


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