Son Dakika Haberleri: Almanya Schengen vizesi başvuruları Malatya'dan yapılacak
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Almanya Schengen vizesi başvuruları Malatya'dan yapılacak

1 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vize ofisinin 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başvuruları almaya başlayacağını ifade etti.

Almanya Schengen vizesi başvuruları Malatya'dan yapılacak, System.String[]
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vize ofisinin 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başvuruları almaya başlayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz Mart ayında çalışmalarına başlanılan Vize Ofisi ile ilgili sona gelindi. Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau ve İDATA yetkili müdürlerinin de gelip inceleme de bulunduğu Malatya'da, 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Almanya Schengen vizesi başvuruları artık alınabilecek. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vize Ofisinin açılacak olması nedeniyle açıklama yaptı.

Malatya'yı marka şehir yapmanın yanı sıra Malatya'da bölgeye hitap eden birçok faydalı kurum ve kuruluşun da olması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirten Sadıkoğlu, "Bu bilinçle hem ilimize hem de bölgeye faydalı olacağını düşündüğümüz Avrupa ülkelerine (Schengen vizesi) vize ofisi açma gayretlerimiz sonucunda odamız bünyesinde 2. katta açılacak vize ofisi ile birlikte 16 Temmuz tarihinde başvurular başlayacaktır. Malatya ve çevre illerimizden Ankara veya İstanbul'a gitmeden Malatya'dan vize işlemleri artık kolaylıkla yapılabilecek. Malatya'mıza ve çevre illerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Almanya vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olan İDATA ise 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni iDATA ofisinde Mobil başvuru hizmetine başlanılacağını duyurdu. İDATA'dan yapılan açıklamada "Doğu Anadolu bölgesine özel olarak sunulan bu yeni hizmet ile biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlıyor olacaktır. 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açılan https://randevu.idata.com.tr/ adresindeki iDATA sisteminden ücretsiz olarak randevu alabilirsiniz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda faaliyete başlayacak iDATA Mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen Vize başvurularınızı kabul edecektir. iDATA Mobil başvuru ofisine eksiksiz sunulan başvuru dosyalarının kabulü sonrası, tarafınıza Mobil Ekibin gerçekleştireceği biometrik işlemleriniz için (Parmakizi alımı) randevu günü verilecektir. Başvurunuza ait Vize harcı ve iDATA Koordinasyon bedeli, başvuru sırasında İDATA Mobil ofisinde tahsil edilmektedir. Başvuru öncesi herhangi bir ödeme veya havale yolu ile ön ödeme talep edilmemektedir. Mobil başvuru hizmeti hakkında sorularınız için +90 0850 460 84 93 numaralı hattan İDATA Çağrı Merkezine ulaşabilirsiniz veya www.idata.com.tr web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Malatya, Vize, Güncel
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