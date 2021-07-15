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Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:49

Almanya'da dünden beri etkili olan sağanak yağışlar ülkedeki hayatı sekteye uğrattı. Sel nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirirken, 6 bina yıkıldı. Çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı ülkede bir kent de afet bölgesi ilan edildi.

Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde dünden beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açan sağanak yağışlar nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

PEK ÇOK EVİ SU BASTI

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland - Pfalz eyaletleri ile Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde olağanüstüsü hal ilan edildi. Bu bölgelerde yüzlerce evi su bastı. Birçok kent ve kasabaya dünden beri elektrik verilemiyor.

Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

200 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.

Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

6 BİNA YIKILDI

Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi. Öte yandan, beş kişinin hayatını kaybettiği Koblenz kenti yakınlarında bulunan Ahrweiler bölgesi de afet bölgesi ilan edildi.

Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

rheinland pfalz, Hollanda, Belçika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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