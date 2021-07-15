Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde dünden beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açan sağanak yağışlar nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.
Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland - Pfalz eyaletleri ile Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde olağanüstüsü hal ilan edildi. Bu bölgelerde yüzlerce evi su bastı. Birçok kent ve kasabaya dünden beri elektrik verilemiyor.
Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.
Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi. Öte yandan, beş kişinin hayatını kaybettiği Koblenz kenti yakınlarında bulunan Ahrweiler bölgesi de afet bölgesi ilan edildi.
Kaynak: İHA
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