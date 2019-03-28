Almanya, 'Sığınmacıya Yardıma' Kısıtlama İstiyor

HÜKÜMETİN, sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 Euro'ya düşürülebileceği ifade edildi.

HÜKÜMETİN, sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 Euro'ya düşürülebileceği ifade edildi. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de bakanlığın bu konuda bir taslak hazırladığını belirtti.

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