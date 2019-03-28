Son Dakika Haberleri: Almanya, 'Sığınmacıya Yardıma' Kısıtlama İstiyor

Almanya, 'Sığınmacıya Yardıma' Kısıtlama İstiyor

27 dakika önce

HÜKÜMETİN, sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 Euro'ya düşürülebileceği ifade edildi.

Almanya, 'Sığınmacıya Yardıma' Kısıtlama İstiyor, System.String[]
HÜKÜMETİN, sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 Euro'ya düşürülebileceği ifade edildi. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de bakanlığın bu konuda bir taslak hazırladığını belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 

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