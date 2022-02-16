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Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil - Son Dakika

Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil

16.02.2022 11:49
Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil

Almanya Sigorta Birliği (GDV), Almanya'nın potansiyel olarak hayatı durma noktasına getirecek elektrik kesintilerine hazır olmadığını belirtti.

Almanya Sigorta Birliği (GDV), Almanya'nın potansiyel olarak hayatı durma noktasına getirecek elektrik kesintilerine hazır olmadığını belirtti.

Sigorta Birliği'nin uzman ve kriz yöneticileriyle görüşerek Almanya'nın elektrik kesintilerine hazır olup olmadığına yönelik hazırladığı analiz, GDV'nin internet sitesinde yayımlandı.

"Elektriksiz geçen ilk 24 saat bile yaşadığımız hayatı durma noktasına getiriyor" ifadesine yer verilen analizde, siber saldırıların yanında, terör saldırıları ya da hava olaylarının kritik noktalarda Avrupa genelinde elektrik ağ istikrarını tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Analizde, elektrik kesintilerinin olası zararlarına dikkati çekilerek, "Kovid-19 salgınında olduğu gibi uzun elektrik kesintilerinden kaynaklanan zararlar sigorta sektörünün kendi kendine yönetemediği kadar yüksek olacak." denildi.

GDV Başkanı Jörg Asmussen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ne yazık ki yaygın bir elektrik kesintisinin sonuçlarına Almanya'da yeterince hazırlıklı değiliz." ifadesini kullandı.

Asmussen, elektrik kesintisinin zararlarının sigorta kapsamına alınabileceğini belirterek, "Ancak tümü değil." değerlendirmesinde bulundu.

Analizde görüşlerine yer verilen, Almanya'da afet ve acil durum yönetiminden sorumlu Federal Teknik Yardım Ajansı'nın (THW) eski başkanı Albrecht Broemme, olası elektrik kesintilerinde siber saldırıları en büyük tehlike olarak gördüğünü belirterek, "Almanya elektrik kesintisine tam hazırlıklı değil." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya ve komşu ülkelerdeki elektrik ağ istikrarının enerji geçişinden zarar görebileceğine ilişkin endişeler dikkati çekiyor. Şimdiye kadar Almanya'da ciddi bir elektrik kesintisi olmamasına karşın elektrik şebeke operatörlerinin elektrik ağlarını stabilize etmek için yaptığı müdahalelerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Almanya'da elektrik arz güvenliğinde sıkıntı olabilir

Merkezi Basel'de bulunan Prognos Araştırma Enstitüsü, Bavyera İş Dünyası Derneği (VBW) için hazırladığı yıllık enerji dönüşümü izleme raporunda, Almanya'da elektrik arz güvenliğinde gelecek birkaç yıl içinde sıkıntı olabileceği uyarısında bulundu.

Enstitü, Almanya'da elektrik üretiminde güneş ve rüzgar enerjisinin payının arttığına işaret ederek, elektrik üretiminin hava durumuna bağlı olduğunu, bu nedenle elektrik üretim tahmininin daha az yapıldığını kaydetti.

Raporda, ülkede başta sanayide olmak üzere elektrik tüketiminin arttığı da vurgulandı.

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Sigorta, Almanya, Enerji, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil - Son Dakika


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