Almanya silah ihracatında rekor kırdı - Son Dakika
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Almanya silah ihracatında rekor kırdı

6 saat önce

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2019'un ocak-aralık (15 Aralık itibarıyla) döneminde yaklaşık 8 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Almanya silah ihracatında rekor kırdı, System.String[]

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2019'un ocak-aralık (15 Aralık itibarıyla) döneminde yaklaşık 8 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hükümetin bu yılın ocak-aralık döneminde 7 milyar 950 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Verilen yanıtta, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan olduğuna vurgu yapıldı. Berlin, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon avro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husiler ile savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon avro ile Macaristan'dan sonra silah satışında ikinci sırada yer aldı. Mısır'ı ise 483 milyon avro ile ABD izledi.

Satışların yüzde 44,2'si (yaklaşık 3,52 milyar avro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi olmayan ve Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere gitti. Bu oran 2018'de yüzde 52,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Berlin, 2018'de 5,3 milyar avro, 2017'de 6 milyar 240 milyon avro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015'te 7,86 milyar avro ile rekor kırmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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