Son Dakika Haberleri: Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı
Son Dakika Dünya Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı

Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı

1 saat önce

Almanya'nın Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen ve 2 kişinin hayatına mal olan silahlı saldırının zanlısı, sorgusunda antisemitik ve aşırı sağ görüşlü olduğunu itiraf etti.

Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı, System.String[]

Almanya'nın Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen ve 2 kişinin hayatına mal olan silahlı saldırının zanlısı sorgusunda antisemitik ve aşırı sağ görüşlü olduğunu itiraf etti.


Alman polisi, Yahudilerin yılın en kutsal günü saydıkları Yom Kipur gününde sinagogun önünde düzenlenen saldırının şüphelisi olarak yakaladıkları Stephan Balliet'in sorgu sırasında kapsamlı itiraflarda bulunduğunu açıkladı.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:36 
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