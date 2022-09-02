Almanya, Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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Almanya, Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi

02.09.2022 12:50
Almanya, Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi

Almanya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan haklarına saygı duyulması ve keyfi gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması için Çin yönetimine çağrıda bulundu.

Almanya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan haklarına saygı duyulması ve keyfi gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması için Çin yönetimine çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma ilişkin açıkladığı rapordan memnuniyet duyduğu bildirildi.

Açıklamada, "Çin hükümetini, derhal yürürlüğe girecek şekilde, Sincan'daki herkesin insan haklarına tam saygı duymaya çağırıyoruz. Keyfi gözaltına alınan tüm kişiler gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. Çin hükümetini, Çin'deki en ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaların bağımsız bir şekilde soruşturulmasına izin vermeye bir kez daha çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Raporun titizlikle hazırlandığı vurgulanan açıklamada, Sincan'da yaygın bir biçimde en ağır insan hakları ihlallerinin yapıldığı; bunun Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklar açısından insanlığa karşı işlenen suçların belirtileri olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.

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Kaynak: AA

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