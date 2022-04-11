Almanya Sırbistan'dan AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını desteklemesini istedi - Son Dakika
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Almanya Sırbistan'dan AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını desteklemesini istedi

11.04.2022 19:51
Almanya Sırbistan'dan AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını desteklemesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sırbistan'dan Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları desteklemesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sırbistan'dan Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları desteklemesini istedi.

Baerbock, Lüksemburg'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, Balkanların batısındaki ülkelerin çoğunun bugünlerde geleceklerinin ve güvenliğinin AB içinde olduğunu açık bir şekilde gösterdiklerini, bundan dolayı da AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları desteklediklerini belirtti.

Sırbistan ile ilgili değerlendirmede bulunan Baerbock, "AB'ye üye olmak istiyorsanız ki Sırbistan bunu istiyor, böyle anlarda AB'nin dış politikasını ve ilgili yaptırımları desteklemek çok önemlidir." dedi.

Geleceklerini AB'de gören ülkelerin hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiğini aktaran Baerbock, "Bu özellikle Balkanların batısındaki ülkeler için geçerlidir. Özellikle de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için. Bu nedenle yılın ilk yarısında Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için katılım müzakerelerini başlatmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu çok geç kalınmış bir adımdır." ifadesini kullandı.

Baerbock, bu konuda Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptığını söyleyerek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasının önünün açılması için Bulgaristan'a çağrıda bulundu.

Ukrayna'daki duruma da değinen Baerbock, Ukraynalıların özgürlüğünün, bağımsızlığının ve güvenliğinin sadece silahlarla savunulabileceğini bildiklerinin altını çizerek, AB'nin gelecekte Ukrayna'ya silahların sağlamasını yoğunlaştıracağını kaydetti.

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Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi

Avrupa Birliği, Sırbistan, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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