Üye Girişi
Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca" olarak nitelendirdi

12.11.2021 18:20
Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca" olarak nitelendirdi

Almanya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca ve kabul edilmez" olarak nitelendirdi.

Almanya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca ve kabul edilmez" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, pazartesi günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde Batı Balkanlar konusunun da yer alacağını belirterek, bakanların bölgede artan zorluklar karşısında atılacak adımları görüşeceğini ifade etti.

Sasse, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in hazırladığı rapora işaret ederek, "Bu raporda ifade edilen Bosna Hersek'teki iç siyasi durumla ilgili büyük endişeyi paylaşıyoruz, özellikle de Bosnalı Sırplar tarafından gelen bir dizi açıklama açısından." şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu vurgulayan Sasse, "(Ülkedeki iki entiteden biri olan) Sırp Cumhuriyeti'nden (Republika Srpska) ve Üçlü Başkanlık Konseyi'nin Sırp Üyesi Milorad Dudik tarafından yapılan ayrılık çağrıları ve devleti bir bütün olarak zayıflatacak adımların atılması, tamamen sorumsuzca ve kabul edilemezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sasse, bu şekilde Bosna-Hersek'in gelişmesinin geriye gideceğini ve kalıcı bir kriz tehlikesinin oluşabileceği uyarısında bulunarak, bundan oradaki insanların, özellikle de Sırp Cumhuriyeti'ndeki insanların etkileneceğini kaydetti.

Bunun sadece Bosna-Hersek'in değil, tüm bölgenin istikrarını bozacağını belirten Sasse, bu gelişmelere nasıl karşı konulabileceğini partnerlerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Berlin, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim? 17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim? Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı 17:43 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz 17:40 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı         
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi         
17:42
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
8 aylık hamile kadın asılı bulundu! Çocuğunun sözleri kan dondurdu: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın asılı bulundu! Çocuğunun sözleri kan dondurdu: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
16:16
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 18:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini "sorumsuzca" olarak nitelendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement