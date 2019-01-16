Son Dakika Haberleri: Almanya Son Saniyede Galibiyeti Kaçırdı

Almanya Son Saniyede Galibiyeti Kaçırdı

14 dakika önce

Almanya'nın her iki yarıda da etkili oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 12-10 Panzerlerin lehine sona erdi.

Almanya Son Saniyede Galibiyeti Kaçırdı, System.String[]
Almanya'nın her iki yarıda da etkili oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 12-10 Panzerlerin lehine sona erdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Almanya hep iki gol farkla önde girdi. Son 27 saniye kaldığında Almanya 25-24 öndeyken atak yaptı. Bu atak sırasında hatalı pasla topu kaybetti. Atak sırası Fransa'ya geçti. Sert savunma yapan Almanlar, maçın bitimine üç saniye kala faul yaptı ve bir oyuncusu iki dakika cezası aldı. Fransa serbest atış kullandı. Serbest atıştan Fransa gol bulamazken hakem, düdük çalmadan topun oyuna girdiğini gerekçe göstererek atışı tekrarladı. Atış için Fransa hazırlık yaparken Mercedes Benz Arena'yı dolduran 13 bin 500 seyirci ayakta ıslıkla Fransız sporcuların konsantrasyonunu bozmak için gürültü çıkardı. Fransa üç saniye içinde golü bulunca maç 25-25 berabere sona erdi. Bu sonuçla iki takım da bir üst tura çıkmayı garantiledi. Ancak son saniyelerde galibiyetin kaçırılması Almanlarda büyük hüzne yol açtı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:06 

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