Almanya, start-up oranında 43 ülke arasında 41. sırada kaldı - Son Dakika

Almanya, çok fazla bürokrasi ve risk sermayesine ulaşımda sıkıntılar nedeniyle startupların oranı konusunda 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı.

Hannover Leibniz Üniversitesi ve RKW Yetenek Merkezi'nin startupların uluslararası ve ülke çapındaki eko sistemini analiz eden "2020/2021 Küresel Girişimcilik İzleme Ülke Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, Siemens ve Adidas gibi uluslararası şirketlerin merkezi Almanya, startupların oranı konusunda 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı. Ülkede 2020'de 18-64 yaşındakilerin yalnızca yüzde 4,8'i son 3,5 yıl içinde bir şirket kurdu veya kurma sürecinde yer aldı.

Bu oran, İtalya'da 1,92 ve Polonya'da yüzde 3,08 ile Almanya'dan daha düşük kalırken, ABD'de yüzde 15,4, Hollanda'da yüzde 11,5 ve İngiltere'de yüzde 7,8 olarak açıklandı.

Raporda, Almanya'da startuplar için her şeyden önce risk sermayesine ulaşmak sorun olurken, diğer Batılı ülkelere göre daha fazla olan bürokrasi de startuplar için "engel" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, raporda, Almanya'daki göçmen kökenli insanların yeni şirket kurmada daha istekli olduğu ortaya konuldu. Raporda, göçmenlerin bankalarla uzun süreli ilişkileri olmadığı için finansa erişmelerinin sıkıntılı olduğu, dil ve diplomanın tanınması engelleriyle karşılaştığı belirtildi.

Bu arada, Almanya'nın startuplar konusunda öncü ülkeler ABD ve İsrail ile karşılaştırıldığında uluslararası alanda rekabetçi hale gelememesi dikkati çekti. Alman hükümeti startupların daha rekabetçi hale gelmeleri için Mart 2020'de, 2030 yılına kadar toplam 10 milyar avroluk fon sağlama planını açıklamıştı. Hükümet, özel yatırımcılardan da söz konusu fona 20 milyar avroluk katkı bekliyor.