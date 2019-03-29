Almanya, Suudi Arabistan'a Silah Ambargosunu 6 Ay Daha Uzattı
2 saat önce
Almanya'da hükümet, krize neden olan Suudi Arabistan'a silah satışı ambargosunu hükümet ortaklarının aldığı ortak kararla 30 Eylül'e kadar uzattı.
Almanya
'da hükümet, krize neden olan Suudi Arabistan
'a silah satışı ambargosunu hükümet ortaklarının aldığı ortak kararla 30 Eylül
'e kadar uzattı.
Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosunun 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Federal Hükümet
Sözcüsü Steffen Seibert
, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'dan 6 ay boyunca gelecek hiçbir silah başvurusunun kabul edilmeyeceğini aktardı. Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya, Fransa
ve İngiltere
'nin ortak silah projeleri ve üretimlerinin devam edeceğini ve Yemen
'deki savaşta kullanılmama şartının sürüleceğini açıkladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) Yemen'de sürdürdükleri savaşa karşı olduklarını belirten Seibert, ortak üretilen savaş ürünlerinin bu ülkelere satılmaması konusunda kesin kararlı olduklarını açıkladı. Silah ihracatı konusunda Almanya'nın belirli durumlarda, silahlandırmaya dahil olan Fransa'ya ürün tedarik edebileceği belirtildi. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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