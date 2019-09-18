Son Dakika Haberleri: Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı
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Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

13 dakika önce

Almanya, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.

Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı, System.String[]

Almanya, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.


Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Kasım ayında, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı. Alman hükümeti, 30 Eylül'de son bulması kararlaştırılan Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosunu 6 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece, Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosu 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. - BERLİN

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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