Son Dakika Haberleri: Almanya Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı

Almanya Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı

2 saat önce

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı.

Almanya Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı, System.String[]
Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu karar, Yemen'deki gelişmelere binaen alındı. Yemen'deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz." dedi.

Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen'deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Almanya, Suudi Arabistan, Güncel
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